‘Sydney van Hooijdonk keert terug naar Nederland en gaat naar FC Heereveen’

BREDA - Oud NAC-speler Sydney van Hooijdonk keert terug naar Nederland. De spits verliet NAC voor een avontuur in Italië, maar Heereveen gaat hem huren van de club die uitkomt in de serie A. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Van Hooijdonk was vorig jaar met zijn vele goals erg belangrijk voor NAC. Zo scoorde hij onder andere een belangrijk doelpunt in de uiteindelijk verloren finale voor promotie naar de eredivisie. In de zomer verruilde de spits NAC voor Bologna, een Italiaanse club die uitkomt in de Serie A.

Zijn avontuur in Italië is tot nu toe geen groot succes. Van Hooijdonk kwam weinig aan spelen toe en moest het doen met enkele invalbeurten. Nu staat Van Hooijdonk voor een terugkeer naar Nederland. FC Heereveen gaat de spits huren van Bologna, waardoor Van Hooijdonk uit zal gaan komen in de eredivisie.