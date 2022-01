Weerbericht Breda: ‘Eentonig weer, de winter krijgt geen kans’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 21 januari en de komende dagen.

Hogedrukgebieden blijven de dienst uitmaken, maar liggen steeds op een ongunstige plek voor winterweer met vorst en ijs. Vrijdag ligt een hogedrukgebied bij het zuiden van Ierland. Na de passage van een zwak warmtefront in de nacht naar zaterdag, schuift het centrum van het hogedrukgebied langzaam richting Nederland.



Verwachting voor vrijdag 21 januari

Na een droge ochtend met een wisselende bewolking en wat zon is het vanmiddag meestal bewolkt. Lokaal valt er een licht regenbuitje. De noordwestenwind is gemiddeld matig, 3 Beaufort. Maxima tot 7 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 22 januari

In een dunne laag bij het aardoppervlak blijft steeds vochtige en waterkoude lucht opgesloten zitten onder een inversielaag. Je zou de inversielaag kunnen vergelijken met een deksel. In de pan ligt een blok ijs te ontdooien terwijl het buiten boven de pan warmer is. Er vindt nauwelijks uitwisseling plaats omdat de zon niet sterk genoeg is om de inversielaag op te lossen (de pan staat niet op het vuur) en er is geen of nauwelijks wind (de pan met het deksel blijft gesloten). Zo verandert er weinig of niets aan de situatie. Dit is in de atmosfeer boven onze omgeving al wekenlang hetzelfde. Op een paar dagen na.



Terug naar zaterdag. Het is bewolkt en op een enkel lokaal spetterbuitje na droog. De wind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort) uit het zuidwesten. Temperaturen tot 7 graden.



Zondag 23 januari 2022

Het wordt eentonig, bewolkt, maar droog. Er staat hooguit een zwak zuidwestenwindje bij 7 graden maximaal.



Maandag 24 januari 2022

Weinig verandering.



Zo was het weer donderdag 20 januari 2022

Maximumtemperatuur: 6,6 graden

Minimumtemperatuur: 1,9 graden

Neerslag: 0,2 mm regen en hagel

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 21 januari 2022 om 14:00 uur