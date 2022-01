Lange Stallen krijgt flinke metamorfose: Investering van ruim 10 miljoen euro

BREDA - Lange Stallen aan de Keizerstraat krijgt een flinke metamorfose. In opdracht van WonenBreburg wordt het karakteristieke pand vernieuwd en ‘omgevormd tot een nieuw visitekaartje van de stad.’ Het gaat om een investering van 10,5 miljoen euro, en er zullen 24 extra woningen worden gerealiseerd in het pand.

Het karakteristieke pand – voormalige militaire paardenstallen – dateert uit 1765 en sinds 1980 wordt er in gewoond en gewerkt. Het monumentale pand is inmiddels echt aan onderhoud en vernieuwing toe. “De woningen worden weer comfortabel, gasloos en flink verduurzaamd”, laat Hendriks Coppelmans weten. Zij voeren het werk uit in opdracht van WonenBreburg. “De bestaande onderdoorgangen worden dichtgezet en vervangen door een nieuwe grote onderdoorgang. Deze centrale onderdoorgang zorgt voor ontsluiting van de binnenstad en wordt verfraaid met een kunstwerk. “

Meer woningen dan voorheen

Er komen in totaal 84 woningen, dat betekent een uitbreiding van 24 woningen ten opzichte van nu. Er zijn straks 61 tweekamerwoningen beschikbaar (gemiddeld 46m2), 21 studio’s op de bovenste verdieping (gemiddeld 35m2) en de huurders van de twee atelierwoningen keren terug nadat het project gereed is. De totale investering bedraagt zo’n 10,5 miljoen euro. De start staat gepland op 1 maart 2022, en de oplevering in het eerste kwartaal 2023.

Duurzaam

De woningen zijn straks weer bij de tijd qua duurzaamheid. De gevel en het dak worden aan de binnenzijde goed geïsoleerd, er komen achterzetramen met HR++ glas aan de binnenzijde van de monumentale kozijnen, de woningen worden gasloos en aangesloten op het warmtenet en voor de ventilatie wordt een WTW-installatie aangebracht. Het worden woningen met energielabel A. “Het is het perfecte thuis voor starters en 1- en 2 persoonshuishoudens die willen wonen in de dynamische leefomgeving midden in het centrum van Breda. De woningen vallen in de huurprijs van rond 635 euro en de studio’s rond 435 euro.”

WonenBreburg heeft afgelopen periode intensief met gemeente Breda samengewerkt om zodoende een breed gedragen plan te realiseren op deze plek. Bij bespreking van het gewijzigde bestemmingsplan in de raad bleken alle fracties zeer positief over het voorgenomen plan. En over het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn geen bezwaren binnengekomen. De oorspronkelijke bewoners zijn al eerder verhuisd (nu wordt het tijdelijk bewoond) en staat dus niets meer in de weg snel van start te gaan.