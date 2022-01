Gele bus van NPO Radio 1 staat komende week vijf dagen in Breda

BREDA - De bus van het NPO Radio 1 programma 5 Dagen (elke avond van maandag t/m vrijdag van 20.00-20.30 uur) staat volgende week bij Avans in Breda. Daar zal het programma in gesprek gaan met studenten over de grote gevolgen van corona op hun leven en opleiding.



Studenten van het HBO en leerlingen van het MBO onderwijs hebben de afgelopen twee jaar voornamelijk thuis gezeten. Hoe gaat het met de jonge mensen uit Breda? Hoe was het leven zonder school, sporten, feesten en uitgaan? En heeft het tot nieuwe ideeën geleid? Daar zal het programma ‘vijf dagen’ om draaien. Het programma wordt live gemaakt vanuit Breda, en is van maandag 24 t/m vrijdag 28 januari van Van 20.00 tot 20.30 uur te horen op NPO Radio 1.



5 Dagen wordt gemaakt met presentator Waldy van Geenen en verslaggever Joris Kreugel. Iedere week komt 5 Dagen vanuit een andere gemeente.