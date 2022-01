Breda Live maakt line-up bekend: ‘Onder andere Davina Michelle, Tino Martin en eenmalige reünie van Abel’

BREDA - Breda Live heeft zaterdag de line-up van de editie van 2022 bekend gemaakt. Onder andere Abel, DI-RECT, Tino Martin en Danny Vera zullen op het Bredase podium verschijnen. Maandag maakte het festival al bekend dat DJ Tiësto de vrijdagavond van het tweedaagse festival zal afsluiten.

Op vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli wil Breda Live na twee jaar van afwezigheid eindelijk weer een knallende editie neerzetten op het Chasséveld. Afgelopen maandag werd de eerste artiest al bekend gemaakt, maar vandaag komt Breda Live met de rest van de line-up. Op vrijdag 8 juli zal Rob Dekay de opening van het festival verzorgen. Daarnaast geven Krezip en DI-RECT spetterende optredens op het Chasséveld. Zoals maandag bekend werd, verzorgt DJ Tiësto de twee uur durende afsluiting van de vrijdagavond. Het is voor Tiësto de eerste show in Nederland sinds 2019 en precies tien jaar na zijn laatste afsluitende act op Breda Live.

Zes artiesten springen zaterdag 9 juli het Bredase Podium. Chef Special, Danny Very, Tino Martin en Davina Michelle zijn onder andere te bewonderen op de tweede dag van het festival. Daarnaast vindt er een eenmalig en bijzonder optreden plaats. In 2020, precies 20 jaar na hun allergrootste hit ‘Onderweg’, stond de langverwachte reünie van Abel op de planning. En dat ook nog in hun ‘hometown’ Breda. Helaas moest deze reünie uitgesteld worden, maar dit jaar is het toch echt zo ver. Abel verzorgt zaterdag 9 juli een optreden tijdens Breda Live. De band treedt op in de originele bezetting, bestaande uit Joris Rasenberg (zang, gitaar), Maarten van Damme (gitaar), Emiel Drost (drums), Robert Stobbelaar (bas) en Freek Imbens (toetsen). Het idee voor de reünie ontstond op tijdens een bruiloft. “Op de bruiloft van Joris waren de andere jongens aanwezig”, vertelt voormalig manager Andy Broeders. “Toen hebben ze een paar ouder nummers gespeeld en besloten om toch nog één keer op te treden met Abel. Maar dat móest dan wel in Breda zijn.” De afsluitende DJ op zaterdag houdt Breda Live nog even geheim.

Early Bird

Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor het festival. Deze gaan op 29 januari om 10.00 uur van start. Wil jij een uur eerder toegang tot de kaartverkoop? Schrijf je dan hier in voor de Early Bird verkoop.

Breda Live

Breda Live moest in 2020 de editie op het Chasséveld annuleren vanwege het coronavirus. In 2021 koos Breda Live voor een alternatief muziekevenement: Bij Ons in Breda. Via de concertreeks op ‘t Zoet waarbij bezoekers aan een tafeltje zaten, konden Bredanaars ondanks alle maatregelen toch genieten van optredens van grote artiesten. In 2022 wil Breda Live weer een ‘ouderwetse’ editie houden op het Chasséveld. De Early Bird verkoop is op zaterdag 29 januari van 09.00 tot 10.00 uur. Om 10.00 uur start de reguliere kaartverkoop. Wie tickets wil hebben, zal er snel bij moeten zijn. Mensen die in 2020 een kaartje hadden gekocht, hebben de mogelijkheid gehad om dat ticket te behouden voor 2022.