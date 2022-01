Teteringse vriendinnen Emma en Isa (12) kijken positief terug op CupCakeCup avontuur: ‘Het was zo leuk’

BREDA - De 12-jarige Emma en Isa uit Teteringen deden onlangs mee aan het programma CupCakeCup op Zapp. ChaTime ging langs bij de hartsvriendinnen om hen te interviewen over hun deelname en cupcakes maken. “Het was zo leuk om mee te doen.”

Het was een groot bakfeest voor de 12-jarige Emma en Isa. De twee hartsvriendinnen uit Teteringen deden mee aan het programma CupCakeCup op Zapp. In dat programma strijden jonge baksterren voor de titel beste cupcaker en kun je een Gouden CupCakeCup winnen. “Het was zo leuk om mee te doen met het programma”, lachen de meiden terwijl ze cupcakes aan het maken zijn. “We zagen de oproep op televisie en wij vonden het wel cool om mee te doen. We hadden natuurlijk nooit verwacht dat we uit werden gekozen en we hebben zelfs bijna de finale gehaald.”

Isa is druk bezig met de cupcakes terwijl ze geïnterviewd wordt (Tekst gaat verder na foto).

Foto: ChaTime

Tussen het mixen, het versieren en toppen van al dat lekkers, door wil ChaTime-reporter Fien weten of de teleurstelling groot was toen de Teteringse vriendinnen hoorden dat ze de finale niet gehaald hadden. “Ja, we waren wel teleurgesteld, maar toen we van de snoepkraam mochten smullen was de teleurstelling snel voorbij.” Emma en Isa hebben vooral veel geleerd over hoe je bijzondere cupcakes versiert, maar ook hoe televisie maken werkt. “Er wordt best veel in scène gezet, soms krijg je tekst voorgeschoteld die je moet oplezen, mag je niet in de camera kijken en… je hebt ook geheimhoudingsplicht. Zo mag je tegen niemand zeggen wie er door is naar de finale of wie wint. Gelukkig hebben we onze oma’s niet ingelicht over ons avontuur en hebben we alles goed geheimgehouden”, gieren de meiden. “Heel Teteringen zou zomaar op de hoogte kunnen zijn!”

Het eindresultaat mag er zijn.



Foto: ChaTime