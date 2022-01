Outbreak Management Team adviseert kabinet horeca en theaters te heropenen tot 20.00 uur

BREDA - Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd om de horeca en de cultuursector weer tot 20.00 uur open te laten gaan. Dat hebben Haagse bronnen aan het NRC gemeld. Het kabinet zou van plan zijn het advies op te volgen, maar twijfelt nog over de uiterste openingstijd.

Volgens het OMT is het verantwoord om de samenleving weer tot 20.00 uur te openen. Deze versoepeling zou een terugkeer betekenen naar de situatie zoals die eind vorig jaar een aantal weken was. Het lijkt er op dat het kabinet van plan is om het advies op te volgen, maar twijfelt nog over de uiterste openingstijd van 20.00 uur. Het kabinet denkt na over uitzonderingen, zoals voor theaters en publiek bij sportwedstrijden, of om de verplichte sluitingstijd in zijn geheel op te schuiven naar 22.00 uur.

Wel zou de heropening plaatsvinden onder ‘stevige voorwaarden’, benadrukken de Haagse bronnen aan het NRC. Het gaat dan om de coronamaatregelen die al van kracht waren, zoals verplichte zitplaatsen in de horeca, beperkte bezoekersaantallen en het gebruik van coronatoegangsbewijzen.

Maandag overlegt het kabinet op het Catshuis over het OMT-advies. Vervolgens maken dinsdag premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers tijdens een persconferentie de besluiten bekend. Afgelopen vrijdag liet Rutte al weten ‘gematigd optimistisch’ te zijn over versoepelingen van de maatregelen.