NAC contracteert jeugdspeler Omar Mekkaoui

BREDA - NAC heeft jeugdspeler Omar Mekkaoui gecontracteerd. De verdediger, die vandaag jarig is en 17 werd, zette afgelopen vrijdag een krabbel onder zijn eerste verbintenis. Mekkaoui tekent een contract tot de zomer van 2023.

Mekkaoui speelt al vanaf zijn elfde jaar in de jeugdopleiding van NAC. Hij doorliep alle jeugdelftallen en speelt momenteel bij NAC O21. De verdediger is ook jeugdinternational, hij werd al meermaals opgeroepen in diverse leeftijdscategorieën van vertegenwoordigende elftallen.