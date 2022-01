Duizend euro voor vrijwilligersproject Het Ruilboek uit Ulvenhout

ULVENHOUT - Bestuur en medewerkers van de Dorpswijzer Ulvenhout/ Het Ruilboek zijn verrast met een Kern met Pit oorkonde en een cheque ter waarde van 1.000 euro. Uit de vele projecten die dorpen en buurten voor 2021 hadden ingestuurd, eindigde Het Ruilboek als een van de 10 genomineerden voor de titel ‘Beste buurtinitiatief van 2021’ in Noord-Brabant.

Kern met Pit is een initiatief van KNHM foundation. Deze stichting werd gevormd toen KNMH, in de volksmond beter bekend als de Heidemij, samenging met Arcadis. Het initiatief daagt mensen uit om hun droom voor hun dorp, buurt of wijk te verwezenlijken. Ze kunnen daarbij ondersteuning krijgen van KNMH foundation in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding, workshops, advies en contacten in het netwerk van KNMH.

Het Ruilboek is een typisch voorbeeld van zo’n initiatief: toegankelijk voor iedereen, laagdrempelig, gratis, gericht op ontmoeting, midden in het dorp, in een aantrekkelijk gebouw. Je kunt er boeken halen, de krant lezen, een praatje maken en een kop koffie of thee drinken. De oorkonde en de cheque ter waarde van 1000 euro zijn een mooie erkenning voor het succesvolle vrijwilligersproject.

Uitbreiding

Dit jaar worden de activiteiten langzamerhand uitgebreid. Te denken valt aan bijvoorbeeld workshops over het gebruik van de smartphone, lezingen, excursies, gespreksgroepen, muziek luisteren, enz. Voor het zover is, moet er echter nog veel werk verzet worden. Daarbij zal zeker de hulp ingeroepen worden van de vele vrijwilligers.

Het Ulvenhoutse initiatief is uit de tien genomineerden niet de winnaar geworden van de provincie. “Wij zijn in ieder geval erg blij met onze prijs en gaan kijken hoe we die het beste kunnen besteden. Ideeën genoeg!” aldus Werkgroep Het Ruilboek