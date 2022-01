Weerbericht Breda: ‘Er lijkt geen einde aan te komen; Grijs, grijs en nog eens grijs’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 24 januari en de komende dagen.

Hogedrukgebieden zwaaien de scepter boven onze omgeving. Zeker nog tot en met woensdag. Tot die tijd veel grijs weer. Hogedrukgebieden in de winter zijn geen garantie voor zonnig weer. Als het nu zomer was geweest, dan zou het snoeiheet zijn. Donderdag komt er verandering in het weer. Een lagedrukgebied trekt over het zuiden van Noorwegen. Haar regenfronten trekken over Nederland en brengen regen, maar ook opklaringen aan de achterzijde.



Verwachting voor maandag 24 januari

Grijze wolkenvelden bepalen het beeld. Opklaringen boven België waren aan het begin van de middag gevorderd tot aan de grens. Of ze echt Brabant nog in gaan komen tijdens de daglichtperiode zal er om hangen. De regio Eindhoven, Zuidoost-Brabant, heeft wel wat zon. In ieder geval klaart het vanavond op. De temperaturen hangen rond de 7 graden en voelt vrij zacht aan. Dit komt onder andere doordat er vrijwel geen wind is. Hooguit een zuchtje vanuit het oosten. Vanavond daalt het kwik snel richting het vriespunt met opklaringen.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 25 januari

De dag begint grijs en blijft grijs. Met laaghangende wolken. In opklaringsgebieden heeft zich mist gevormd. Plaatselijk start de dag dan ook mistig, overgaand in grijs en droog weer. Wind is er niet of nauwelijks en het lichte zuchtje dat er is, kan uit alle hoeken komen.

Maxima oplopend tot 5 of 6 graden.



Woensdag 26 januari

Opnieuw veel wolken, maar hoofdzakelijk droog. Lokaal zou er een licht spetterbuitje mogelijk zijn door de passage van een zwak koufront. De wind is gedraaid naar het zuidwesten tot westen en iets sterker geworden, gemiddeld zwak met 2 Beaufort. De middagtemperaturen reiken tot 6 of 7 graden.



Donderdag 27 januari

Het is in de ochtenduren bewolkt met enige regen. Gaandeweg de middag opklarend en wat zon. De wind waait gemiddeld matig tot vrij krachtig uit het westen met 3 tot 5 Beaufort. Het wordt met 8 of 9 graden nog wat zachter.



Zo was het weer zondag 23 januari 2022

Maximumtemperatuur: 6,9 graden

Minimumtemperatuur: 5,0 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 24 januari 2022 om 14:00 uur