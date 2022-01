Uitkijken naar flinke versoepelingen: ‘Horeca tot 22.00 uur open en evenementen weer mogelijk’

BREDA - Het kabinet koerst af op flinke versoepelingen. Zo zou de horeca open kunnen tot 22.00 uur, zijn evenementen weer mogelijk en mogen theaters weer open. Dat meldt RTL Nieuws op basis van politieke bronnen. Wie door de binnenstad van Breda loopt, ziet dat horeca-ondernemers zich al aan het voorbereiden zijn op de heropening.

‘Op woensdag 26 januari gaan we open!’ Die tekst prijkt op het raam bij de Pasta Kantine in Breda. Het is één van de Bredase horecazaken die zich klaar maakt voor een snelle heropening. En dat lijkt niet onterecht. Uit politieke bronnen blijkt dat het kabinet afkoerst op flinke versoepelingen.

Zo zou de horeca vanaf woensdag de deuren weer mogen openen. Het OMT zou 20.00 uur als sluitingstijd hebben geadviseerd, maar het kabinet lijkt te gaan kiezen voor een sluitingstijd van 22.00 uur. De heropening gaat wel gepaard met vaste zitplaatsen en mondkapjes. Ook de cultuursector kan weer open.

Ook evenementen zouden weer groen licht krijgen. Het gaat dan om evenementen met maximaal 1250 mensen met coronapas en vaste zitplaatsen binnen, en met één derde van de capaciteit buiten. De persconferentie betekent waarschijnlijk ook goed nieuws voor sportwedstrijden, waar publiek weer welkom is.

De nieuwe versoepelingen worden dinsdagavond om 19.00 uur toegelicht door premier Rutte en minister Kuijpers.