Bredase Siobhán doet mee aan Project Rembrandt: ‘Ik wil uit mijn comfortzone komen’

BREDA - Het populaire NPO-programma Project Rembrandt heeft dit jaar een Bredaas tintje. De Bredase Siobhán is één van de tien amateurkunstenaars die mee strijdt om de titel ‘beste amateurkunstschilder van Nederland.’

Ruim 1,5 miljoen Nederlanders hebben afgelopen zondag gekeken naar de eerste aflevering van het derde seizoen van Project Rembrandt. Daarin gaan amateurkunstschilders de strijd met elkaar aan voor de titel ‘beste amateurkunstschilder van Nederland’. In de eerste aflevering was te zien hoe dertig mensen waren uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiedag. Slechts tien van hen zouden het daadwerkelijk schoppen tot de reguliere afleveringen en een plekje veroveren in de teams van Iris Frederix en Tyas Leeuwerink.

Het lukte de Bredase Siobhán om Iris en Tyas te overtuigen tijdens de drie opdrachten: Een zelfportret, een schilderij van een geschilde citroen én een schilderij van Yvon Jaspers.

Siobhán

Siobhán woont in een studentenhuis in Breda, waar ze Game Design studeert. Voor haar opleiding ontwerpt Siobhán 3D beelden voor videogames en ze is dus veel met digitaal ontwerpen bezig. Twee jaar geleden begon ze met schilderen op aanmoediging van een leraar van haar opleiding. Waar haar talent en passie voor het schilderen vandaan komt weet ze eigenlijk niet, niemand anders in haar familie tekent of schildert. Maar sinds ze het doet is haar liefde voor het schilderen alleen maar gegroeid; het liefst zou ze er haar geld mee verdienen.

Siobhán schildert veel portretten, lekker in haar comfortzone. Haar inspiratie haalt ze uit de talloze kunstboeken die ze heeft maar ook uit reizen, zoals de periode die ze doorbracht in Japan. Tijdens haar deelname aan Project Rembrandt hoopt Siobhán te worden uitgedaagd om uit haar comfortzone te komen. Ze wil graag leren, van haar docenten en van haar medekandidaten en hoopt stiekem op kritische beoordelingen van de jury op haar werk. Op die manier krijgt ze een nieuwe kijk op haar werk denkt ze, en wordt ze een betere kunstenaar.

Project Rembrandt is elke zondag om 20.25u te zien op NPO 1.



Het zelfportret uit aflevering 1 - Siobhán