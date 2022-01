Geen optocht, maar wel een kindermiddag en waanzinnige cantus in Bosuilendorp

ULVENHOUT - Dat Carnaval 2022 er niet uit zal zien zoals tijdens de jaren voor het coronavirus, is voor Bosuilendorp duidelijk. Het Jeugdsauwelen, de Sauwelavonden én de kinder- en grote optocht gaan niet door. De organisatie wil nu vooral kijken naar wat er wél mogelijk is.

Met veel creativiteit wordt er in Ulvenhout gewerkt aan een alternatief programma dat zich focust op carnavalsvrijdag, zaterdag en zondag. “Denk hierbij aan de Dobbersspelen, kindermiddagen, Bosuilse buffetten, wandeltochten, een waanzinnige cantus en natuurlijk veel gezelligheid en carnavalsmuziek”, laat de SUC weten. De coronamaatregelen zullen leidend zijn voor het definitieve programma, dat zich wellicht grotendeels in de buitenlucht zal afspelen.

Een aantal reguliere activiteiten zal sowieso niet doorgaan. Het Jeugdsauwelen, de Sauwelavonden én de kinder- en grote optocht gaan niet door. Ook het verdere programma zal geen doorgang hebben in de gebruikelijke vorm.

Het bezorgen van de Uilenroep en de verkoop van emblemen gaat wél door. Dit gebeurt in het weekend van 12 en 13 februari. Om tijdens de carnavalsdagen mooi weer te hebben, staat daarnaast voor zondag 20 februari een alternatief gepland om de worst aan Clara te offeren.

De komende tijd krijgen de plannen verder vorm. De boodschap waarmee het kabinet vanavond komt, speelt daar een belangrijke rol in. “Carnaval zit in ons bloed en in de Bosuilse gemeenschap. Laten we zorgen dat dit ons blijft verbinden en dat we het veilig en verantwoord kunnen vieren!”, aldus de S.U.C.

Via de socialkanalen van de S.U.C en de website www.bosuilendorp.nl kom je te weten óf en waar je in Bosuilendorp moet zijn tijdens Carnaval.