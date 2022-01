Reizende tentoonstelling TYYYPOëzie strijkt neer bij Nieuwe Veste in Breda

BREDA - Een reizende tentoonstelling is neergestreken bij de Nieuwe Veste. TYYYPOëzie toont dertig moderne beeldgedichten, gemaakt door Nederlandse en Vlaamse ontwerpers en woordkunstenaars.

Het project is in 2021 gestart in het kader van de honderdste verjaardag van ‘Bezette stad’, de iconische dichtbundel van schrijver Paul van Ostaijen. Volgens sommigen ook wel het eerste multimediale kunstwerk ter wereld. Van Ostaijen is een held in Vlaanderen, maar in Nederland nauwelijks bekend. Onterecht, vonden Graphic Matters (platform voor grafisch ontwerp) en Watershed (literair platform).



Met ‘Bezette Stad’ als inspiratiebron gaven ze zes woordkunstenaars en zes ontwerpers de volgende opdracht: creëer in duo’s nieuwe beeldgedichten over de moderne stad. Deze kunstwerken vormen samen een reizende installatie die het komend jaar verschillende locaties in Nederland en België zal aandoen. Met deze tentoonstelling willen Graphic Matters en Watershed een breed publiek kennis laten maken met actuele, geëngageerde taal en typografie.

“25 jaar geleden zag ik de ‘ritmiese typografie’ van Bezette Stad voor het eerst tijdens een les Nederlandse literatuur’’, zegt Dennis Elbers, Graphic Matters. ‘’Het beeld liet me niet los en wakkerde mijn interesse voor typografie aan. De hedendaagse poëziebundels die ik daarna zag, waren op typografisch vlak immer saai en nodigden niet uit tot lezen. Al ligt een link tussen schrijvers en typografen voor de hand, het lijkt erop dat ze in de praktijk weinig samenwerken. Het is tijd mensen te inspireren door woordkunstenaars en typografen samen te laten experimenteren”.

Deelnemende duo’s



De duo’s die deelnemen zijn: Lisette Ma Neza & Jasmine Roemendael, Maud Vanhauwaert & Jelle Jespers, Hind Eljadid & Kristyan Sarkis, Joost Oomen & Pieter Boels, Jonathan Griffioen & Team Thursday en Aleksandra Samulenkova & Elianne van Elderen.

TYYYPOëzie is van 20 januari t/m 3 maart te zien bij Nieuwe Veste in Breda.