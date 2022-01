Sc Heerenveen bevestigt komst van Sydney van Hooijdonk

BREDA - sc Heerenveen neemt Sydney van Hooijdonk tijdelijk over van Bologna. De 21-jarige spits speelt de rest van dit seizoen op huurbasis in het Abe Lenstra stadion. Van Hooijdonk sluit per direct aan bij de selectie.



Sydney van Hooijdonk maakte in de zomer van 2021 de overstap van NAC Breda naar Serie A club Bologna, waar hij voor vier jaar tekende. In Italië kwam hij dit seizoen tot vijf optredens in de hoofdmacht. De talentvolle aanvaller maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut voor NAC en speelde uiteindelijk zeventig wedstrijden in Breda. Afgelopen seizoen was hij in 28 wedstrijden goed voor 15 goals en 2 assists.

Technisch manager Ferry de Haan is blij met het aantrekken van Van Hooijdonk. “Het is geen geheim dat we al langere tijd op zoek waren naar een spits. Met de komst van Sydney krijgen we voorin meer keuzes. Hij is ijverig, goed in de zestien en beschikt over een behoorlijk goede vrije trap. Het is de bedoeling dat hij hier de concurrentie aangaat in de jacht op zoveel mogelijk speelminuten.”