De nieuwe coronaregels op een rij: ‘Bijna alles open tot 22.00 uur’

Nederland gaat vanaf woensdag 26 januari weer grotendeels open. Dat hebben premier Rutte en minister Kuijpers vanavond bekend gemaakt tijdens de coronapersconferentie. Onder strenge voorwaarden gaat onder andere cultuur en de horeca weer open tot 22.00 uur. Maar Rutte waarschuwt wel: ‘We nemen hiermee een risico’.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken fors gestegen. Waar het tien dagen geleden tijdens de vorige coronapersconferentie nog ging om zo’n 35.000 besmettingen per dag, zijn dat er nu meer dan het dubbele. Maar omdat mensen die met Omikron in het ziekenhuis belanden daar minder lang liggen, en mensen die een booster hebben gehad minder ziek worden, zijn versoepelingen toch mogelijk. “Maar we nemen een risico. We moeten de basisregels blijven naleven”, benadrukte Rutte.

Versoepelingen

Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.

In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht. Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte.

Evenementen

Op locaties met een vaste zitplaats, zoals een voetbalstadion of theater, geldt een maximum aantal bezoekers van 100 procent van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is dus ongeveer 1/3 van de reguliere capaciteit. Binnen geldt er een maximum van 1.250 personen per ruimte.

Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan. Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.

Quarantaine

Verder worden ook de quarantaineregels verder versoepeld. Zo hoeven kinderen die geen klachten hebben niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand met corona. Dat geldt voor alle kinderen en leerlingen onder de 18 jaar.