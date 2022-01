Museum of the moon toch nog vijf dagen te bezoeken: Ook open in de avonden

BREDA - Het was een flinke domper voor de Grote Kerk: De populaire expositie Museum of the Moon trok in de eerste week ruim 5000 mensen naar de kerk, maar moest daarna voor lange tijd de deuren sluiten. Maar de versoepelingen komen net op tijd. Op 31 januari wordt de expositie weer ingepakt, dus Bredanaars hebben nog vijf dagen om de maan in de Grote Kerk te bezoeken.

Expositie Museum of the Moon van de Engelse kunstenaar Luke Jerram beleefde een succesvolle eerste week; ruim 5.000 bezoekers bezochten het kunstproject in de Grote Kerk Breda. Helaas moest ook de kerk haar deuren sluiten vanwege de lockdown, die 18 december startte en tot en met vandaag heeft geduurd.

Gelukkig kon Museum of the Moon verlengd worden tot en met 30 januari. En met de versoepelingen die dinsdagavond zijn aangekondigd, betekent dat dat de expositie voor Bredanaars toch nog vijf dagen te bezoeken is. Overdag is een bezoek aan de expositie gratis. Maar de komende dagen zal de maan ook ‘s avonds bewonderen zijn. Dan kost de entree 2,50 euro.

De Grote Kerk Breda biedt komende dagen niet alleen de ervaring van het kunstwerk Museum of the Moon, maar organiseert ook deze laatste dagen nog een divers programma dat specifiek rondom het thema ontwikkeld is. Denk aan Moon Tours door Sterrenwacht Tivoli, Yoga under the Moon op zondagochtend en een Moon Kids Workshop, waarbij kinderen een raket of planetarium leren maken. Daarnaast is zondagmiddag 30 januari een heel bijzonder slotconcert gepland: een indrukwekkende uitvoering van de Canto Ostinato door Wishful Singing die alle zintuigen op scherp zet.

Museum of the Moon

Museum of the Moon is een kunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram. Deze maan, met een doorsnede van 7 meter, bestaat uit zeer gedetailleerde hoge resolutie beelden van het maanoppervlak die door NASA zijn gemaakt. Op een schaal van 1:500.000 zie je elk detail van de oppervlakte van de maan op de - van binnenuit verlichte - sferische sculptuur. De installatie Museum of the Moon is een combinatie van beeld, licht en geluid