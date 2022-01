Toch geen groen licht voor festivals: Streep door Ploegendienst Winterfestival

BREDA - Er barst dit weekend geen groot feest los op de P5 bij het Rat Verlegh Stadion. Als de versoepelingen weer groen licht zouden betekenen voor festivals, zou op die plek dit weekend namelijk Ploegendienst Winterfestival plaatsvinden. Maar festivals zonder vaste zitplaats zijn nog niet toegestaan, dus kan Ploegendienst niet anders dan annuleren.

Wat had Ploegendienst Festival afgelopen zomer geluk. Precies de week voor het festival bij de Galderse Meren gingen nieuwe versoepelingen in. Daardoor werd de gewaagde keuze van het festival om niet te verschuiven naar een later moment in de zomer beloond. Ploegendienst was het eerste grote festival dat in juli weer door kon gaan.

Even leek het erop dat Ploegendienst opnieuw een gouden weekend had uitgekozen. De wintereditie stond namelijk gepland voor komend weekend. Maar dinsdagavond ging er toch een streep door Ploegendienst Winterfestival. Want hoewel er veel versoepeld wordt, kunnen festivals buiten zonder vaste zitplaats nog niet doorgaan.

“Soms zie je dingen van veraf al aankomen, maar doet het toch zeer wanneer de realiteit daar is”, laat Ploegendienst in een reactie weten. “Ook al weet je al weken dat het moeilijk gaat worden en eigenlijk totaal niet realistisch is, toch houd je vast aan dat ene sprankje hoop. Dat ene sprankje hoop om samen het beton te mogen laten kraken, condens de tenten af te laten druipen, de liefde te vieren als nooit tevoren, raven, leven, zweven en samen weer landen. We hebben alle scenario’s doorgelopen en ons hoofd lopen breken. Af en toe moet je jezelf er simpelweg bij neerleggen.”

Ploegendienst zet een streep door de wintereditie en richt zich weer op de zomereditie. Die staat gepland voor 2 en 3 juli, en kaarten gaan 7 februari in de verkoop