Schrikbarend veel mensen met telefoon achter het stuur: Zo’n 3000 bekeuringen uitgeschreven

BREDA - Kijk jij weleens op je telefoon wanneer je achter het stuur zit? Dan ben je zeker niet de enige. Uit controles van de politie blijkt dat schrikbarend veel mensen tijdens het autorijden op hun telefoon kijken. Tijdens veertien handhavingsdagen waarbij de politie vanuit touringcars controles uitvoerde werden ruim 3500 bekeuringen uitgeschreven.