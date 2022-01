Bavel speelt bekerwedstrijd tegen Excelsior zondag mét publiek: ‘Heel blij mee’

BAVEL - Bij VV Bavel komt aanstaande zondag een eredivisieclub op bezoek. De vrouwen van Bavel spelen die middag de achtste finales van de KNVB Beker. En dankzij de nieuwe versoepelingen kan dat mét publiek. “Daar zijn we heel blij mee. Publiek geeft bij zo’n wedstrijd toch een extra dimensie”, vertelt trainer Jim Verhaart.

Spelen tegen een club uit de Eredivisie. Het lijkt voor het eerste vrouwenelftal van Bavel bijna normaal te worden. Drie jaar geleden kwam het eerste elftal van Ajax, met onder andere Kika van Es, op bezoek. En deze zondag zal Excelsior Rotterdam naar Bavel afreizen voor de achtste finale van het Bekertoernooi. “Zo’n wedstrijd is natuurlijk een toffe ervaring. Dat de meiden hem nu met publiek kunnen spelen, maakt het extra mooi.”

Topsport

De vrouwen van Bavel hebben bijzondere weken achter de rug. Vanwege de coronamaatregelen lagen competities stil en kon trainen alleen onder strenge voorwaarden. Maar omdat Bavel nog actief was in de Beker waarin ook Eredivisieclubs spelen, kregen de vrouwen van Bavel een topsportstatus. “Dat wij ‘gewoon’ konden trainen was natuurlijk echt een voorrecht. Daar hebben we enorm van genoten”, vertelt Jim. “De meiden hebben die kans ook echt met beide handen gegrepen, en zijn er als groep echt vol voor gegaan.” 16 januari stond de wedstrijd tegen topklasser Eldenia op het programma. Een mooie wedstrijd was dat niet, geeft Jim meteen toe. “We creëerden weinig, maar gaven ook weinig weg. Dankzij een goede reactie van een spits op een foutje van de keeper wonnen we met 1-0.”

Publiek

De wedstrijd tegen Eldenia was nog zonder publiek. Deze zondag zal er wél publiek langs de lijn mogen staan in Bavel. “Daar zijn we echt heel blij mee. Het was echt wel even billenknijpen voor de persconferentie. Een wedstrijd met publiek is gewoon zoveel mooier en leuker”, vertelt Jim. “En dan vooral voor de meiden natuurlijk. Je wil gewoon dat er bekenden langs het veld staan. Dat je je familie en vrienden daar hebt staan. Dat geeft een extra dimensie aan de wedstrijd.”

Of er nóg een bekerstunt in zit voor Bavel, weet Jim niet. “Drie jaar geleden won Ajax met 13-0. Ik verwacht wel dat dit een ander soort wedstrijd zal zijn. Voor de affiche was een club als Ajax, Feyenoord of PSV natuurlijk leuker geweest. Maar áls je een stunt kan uithalen in de beker, dan kan het misschien wel tegen een club als Excelsior.” Aan de inzet van de speelsters zal het niet liggen in ieder geval, stelt Jim. “Het is echt een mooie groep met meiden die hard willen werken en echt beter willen worden. Er zitten ook geen haantjes tussen. Dus we zullen het zien. Wij gaan gewoon genieten, en hebben niets te verliezen.”