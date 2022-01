Na ruim een maand mag de Bredase horeca eindelijk weer gasten ontvangen

BREDA - De Bredase horeca heeft de deuren weer geopend. Vanaf vandaag kunnen Bredanaars weer tot 22.00 uur ‘s avonds terecht in de horeca voor een hapje en een drankje. En daar werd woensdagmiddag al meteen door velen gebruik van gemaakt.

De horeca heeft vandaag de deuren mogen heropenen. Ruim een maand waren de zaken verplicht gesloten. Nadat de sluitingstijd in december al werd vervroegd naar 17.00 uur, moesten de horecazaken vanaf 19 december volledig dicht.

Klanten

De Bredase horeca kon woensdagmiddag meteen rekenen op veel klanten. Onder andere bij Sam Sam en bij de Colonie op de Grote Markt waren veel tafels gevuld met Bredanaars die hun kans grepen om weer eens uit lunchen te gaan. Echt lekker terrasweer is het tijdens deze heropening van de horeca, in tegenstelling tot de vorige twee keren, niet. Al zijn er woensdagmiddag ook enkele tafeltjes waar heaters bij staan ‘gewoon’ gevuld.

Opvallend is dat veel horecazaken posters en borden hebben staan waarin ze om personeel vragen. Het personeelstekort in de horeca was al voor de coronacrisis een probleem, en is sinds de crisis alleen maar groter geworden, legde voorzitter van KNH Marijn van Dijke al eerder uit op BredaVandaag. ”Eén ding is zeker, de Bredase horeca heeft echt iedereen nodig”, aldus Van Dijke.

Sluitingen

De horeca heeft het tijdens de coronacrisis erg zwaar gehad. De eerste verplichte sluiting werd ingevoerd op 15 maart 2020 en duurde tot 1 juni. In oktober moesten de zaken opnieuw sluiten, en die keer duurde dat maar liefst een half jaar. De derde sluiting gold per 19 december 2021, en is vandaag ten einde gekomen.