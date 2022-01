Breda geeft 17.500 Bredanaars vouchers voor gratis ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie

BREDA - Heb jij een koop- of een huurhuis dat je verder wil verduurzamen? Dan kun je morgen een gratis voucher ter waarde van 85 euro aanvragen. De vouchers kunnen bij de lokale ondernemers ingewisseld worden voor duurzame producten zoals ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie.

“We gaan van het gas af, dat staat vast”, legt wethouder Carla Kranenborg - van Eerd uit. “De komende decennia gaan we op andere manieren onze huizen verwarmen. Hoe precies, dat staat nog open. De komende tijd gaan we dat met elkaar verder ontdekken. Deze actie is al een mooie, concrete stap waarmee we maar liefst 17.500 huishoudens helpen hun energieverbruik en daarmee hun -rekening te verlagen. De producten zijn overigens op te halen bij lokale ondernemers. We vinden het belangrijk hen te steunen in deze tijden.”

De subsidie, die bekostigd wordt vanuit het Rijk, is tot 1 augustus aan te vragen via www.woonwijsbreda.nl. De aanvrager krijgt een voucher thuisgestuurd die bij een lokale bouwmarkt kan worden ingeleverd. Mensen die al eerder gebruik gemaakt hebben van de voorloper van deze regeling, komen nu niet in aanmerking. Bij de eerste regeling waren de gratis duurzame producten binnen enkele uren vergeven.

De eerste keer dat Bredanaars aanspraak konden maken op deze regeling, ging het enkel om mensen met een koopwoningen. Deze keer kunnen ook huurders profiteren. De gratis vouchers helpen huurders concreet om mee te doen. Alle kleine beetjes helpen. Wij attenderen onze huurders zéker op deze actie en hopen dat veel huurders gebruik maken van de gratis voucher”, aldus Jessie Bekkers - van Rooij van Laurentius.