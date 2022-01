Vacature BredaVandaag en Uitgeverij de Bode: Online redacteur (8 uur per week)

BredaVandaag en Uitgeverij de Bode zijn op zoek naar een online redacteur voor de weekenden. Dus ben jij op zoek naar een bijbaan in de journalistiek? Kun je snel schakelen, en ben je enthousiast over online nieuws? Lees dan snel verder!

Taken

Als online redacteur ben je in het weekend verantwoordelijk voor het actuele nieuws van BredaVandaag en de internetbode (West-Brabant en Midden-Zeeland). Je houdt de actualiteiten nauwlettend in de gaten en schrijft leuke, boeiende en relevante nieuwsartikelen.

Wat wij bieden

Wij bieden je een leerzame en interessante bijbaan in de journalistiek. Je hebt flexibele werkdagen en inspraak in het rooster, en werkt vanuit huis. Je krijgt een salaris passend bij je ervaring.

Interesse? Neem contact op!

Heb jij interesse in deze functie? En ben je minimaal één weekenddag per twee weken beschikbaar? Neem dan snel contact met ons op! Mail je motivatie en cv naar Hanneke@bredavandaag.nl