Muzikanten presenteren vandaag klassieke cd onder de maan in de Grote Kerk

BREDA - Op de laatste dag van the Museum of the Moon in de Grote Kerk in Breda vindt er een bijzondere ervaring plaats. Vocaal ensemble Wishful Singing en organist Aart Bergwerff presenteren daar namelijk hun nieuwe cd Canto Ostinato, waarmee een nieuwe dimensie wordt toegevoegd aan het bijzondere kunstwerk.

Vanmiddag presenteren vocaal ensemble Wishful Singing en organisist Aart Bergwerff om 15.00 uur hun nieuwe cd Canto Ostinato in de Grote Kerk in Breda. Het meditatieve stuk, vaak liefkozend ‘de Canto’ genoemd, is een klassieke hit, die al jaren in de top tien van de jaarlijkse Klassieke Top 400 van Radio 4 staat. In het werk wordt het aantal herhalingen, de dynamiek en de speelmanier aan de uitvoerders overgelaten. De vrouwenstemmen van Wishful Singing, bestaande uit vijf klassiek geschoolde zangeressen, en orgel van Aart Bergwerff, voegen een nieuwe dimensie toe aan het wereldberoemde pianowerk van Simeon ten Holt.

De zangeressen en de organist nodigen bezoekers uit om op een matje of stoel plaats te nemen onder het indrukwekkende kunstwerk Museum of the Moon, wat vandaag voor het laatst te zien is. Volgens de muzikanten wordt het meditatieve en tijdloze effect van de Canto Ostinato nog beter ervaren. Heb jij the Museum of the Moon überhaupt nog niet gezien en wil je dat wel heel graag? Grijp dan nu je kans. Vandaag is namelijk de laatste dag dat het bijzondere kunstwerk in de Grote Kerk te bewonderen is.

Kaarten voor dit bijzondere concert kosten 25 euro en voor mensen jonger dan 27 jaar 17.50 euro. Kijk hier voor meer informatie.