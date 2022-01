Motorrijder ten val op toerit A16: Traumahelikopter opgeroepen

BREDA - Op de toerit van de A16 bij Prinsenbeek is vanmiddag een motorrijder ten val gekomen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, en een ook traumahelikopter werd opgeroepen.

Het ongeval gebeurde rond half twee. Een motorrijder kwam op de toerit van de A16 bij Prinsenbeek ten val. Hoe dan kon gebeuren, is niet bekend.

Naast politie en ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Ter plaatse bleken de hulpdiensten het slachtoffer te kunnen helpen, dus was de komst van de helikopter niet meer nodig. De motorrijder is onderzocht in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Over hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niets bekend.

Zijn motor is meegenomen door een berger. Het overig verkeer kon het ongeval passeren, waardoor weinig hinder ontstond.