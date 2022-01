Twaalf uur durende operatie van Bredase Wiesje in Barcelona is goed verlopen

BREDA - Het is vandaag precies een week geleden dat Wiesje van der Velde uit Breda na een succesvolle crowdfundingactie haar operatie in Barcelona heeft gehad. “Ik ben ontzettend blij dat er nu eindelijk een uitweg uit die ellende gaat komen”, vertelt Wiesje opgelucht.

De afgelopen weken hebben familie en vrienden van de Bredase Wiesje van der Velde (34) er alles aan gedaan om de crowdfunding voor Wiesje een succes te maken. Ruim 60.000 euro werd opgehaald zodat Wiesje een operatie kon ondergaan in Barcelona. Die operatie was nodig, omdat het bindweefsel in haar nek niet in orde is. Daardoor kon haar nek haar hoofd niet goed meer dragen en dat veroorzaakte zeer ernstige klachten. Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver. Toen kon Wiesje eindelijk worden geopereerd in Barcelona.

“De operatie duurde meer dan twaalf uur. Pas rond 22:30 uur op vrijdagavond kon dokter Gilete, de neurochirurg, ons melden dat de operatie klaar was en dat alles goed was gegaan. Maar het was wel een buitengewoon ingewikkelde klus, vertelde hij ons. Na een verblijf op de IC tot zaterdagmiddag kon Wiesje naar een gewone ziekenhuiskamer. Daar gaat ze nu stapje voor stapje vooruit. Het zal nog wel een week duren, voordat ze het ziekenhuis kan verlaten. Na zo’n zware ingreep en langdurige narcose is flinke pijn onvermijdelijk en moet je weer oefenen om te gaan zitten, te gaan staan en te lopen”, zo vertelt haar vader, die met zijn vrouw naar Barcelona is meegereisd.

Opluchting

Wiesje had voorafgaan aan de operatie zeer ernstige klachten: Ze was bedlegerig en kwam haar huis bijna niet meer uit. Haar klachten werden ook nog eens steeds heftiger. Ondanks de hevige napijn van de operatie vertelt ze opgelucht: ”Ik ben ontzettend blij dat er nu eindelijk een uitweg uit die ellende gaat komen. Ik kan nu stappen naar een normaler leven gaan zetten”.

De operatie in Barcelona kost 80.000 euro en wordt niet vergoed door de Nederlandse ziektekostenverzekeraar. “De crowdfundingsactie heeft tot nu toe ruim 64.000 euro opgebracht. Dat is een heel mooi bedrag, maar in totaal is er 80.000 euro nodig. De begrote kosten voor de operatie zijn inmiddels betaald met behulp van een lening. Die moet worden terugbetaald en daarom gaat de crowdfunding door, want we willen Wiesje natuurlijk niet met een schuld laten zitten”, aldus haar vader.

Doneren aan Wiesje kan via www.wiesjeslifeline.nl