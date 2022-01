Weerbericht Breda: ‘Een zacht en onstuimig slot van januari’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 28 januari en de komende dagen.

Het feest van de hogedrukgebieden is voorbij. Vrijdag trekt een uitloper van een hogedrukgebied over Frankrijk. Dat is op zich niet ongunstig. Eindelijk zon in Brabant na zes zonloze dagen op een rij. Vanaf zaterdag wordt het onstuimig en wisselvallig met zondag als gunstige tussendag. De vrijdag en zondag zijn de meest aangename dagen de komende periode.



Verwachting voor vrijdag 28 januari

Wat een verademing vanochtend na al die weken van somberte. Bij het open schuiven van de gordijnen was een blauwe lucht te zien waaraan inmiddels de zon schittert. Het is een zonnige ochtend en ook begin van de middag blijft dat zo. Later op de middag meer wolken op de nadering van een warmtefront. De zuidwestenwind waait zwak tot matig, gemiddeld met 2 tot 3 Beaufort. Na een frisse start, hadden in veel plaatsen autobezitters hun autoruiten te krabben. In Woensdrecht vroor het in de weerhut tot -0,9 graden, vanmiddag loopt het kwik uit naar 8 of 9 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 29 januari

In de nacht van vrijdag op zaterdag en deels zaterdagochtend is he bewolkt met regen en/of motregen. Daarna blijft het bewolkt, maar droog. Plaatselijk kan in de middaguren de zon even knipogen. De zuidwestenwind trekt aan naar gemiddeld matig tot vrij krachtig 4 of 5 Beaufort. Er komen rukwinden voor tot 60 km/uur. Het wordt zacht met 11 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag opnieuw wat regen.



Zondag 30 januari

Een zonnige, maar frisse start van de dag. Minimumtemperaturen dicht bij het vriespunt. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt, maar het blijft droog. De westenwind is zwak tot matig met 2 tot 3 Beaufort. In de middag wordt het een graad of 8.



Maandag 31 januari

In de nacht van zondag op maandag regen en een aantrekkende wind. Een klein, maar venijnig lagedrukgebiedje trekt via de Britse eilanden over de zuidelijke Noordzee naar Duitsland. De route gaat over de Wadden of pal noord daarvan. Voor maandag betekent dit een flink windveld uit het noordwesten. Een gemiddelde windsterkte van 5 Beaufort met windstoten tot 80 km/uur. Verder is het maandag overdag wisselend bewolkt met korte zonnige momenten afgewisseld door buien met regen of hagel. De 7 graden die de thermometers maximaal aanwijzen voelt guur aan.



Zo was het weer donderdag 27 januari 2022

Maximumtemperatuur: 9,1 graden

Minimumtemperatuur: 4,7 graden

Neerslag: 2,6 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 28 januari 2022 om 11:00 uur