Inzamelingsactie in Breda levert 1,9 miljoen Douwe Egbertspunten op voor de voedselbank

BREDA - De inzamelactie van DE-waardepunten voor koffie voor de Voedselbank, die dit jaar voor de tweede keer werd gehouden, heeft meer dan 1,9 miljoen punten opgeleverd. Dat laten de Lionsclubs die de actie organiseerden weten. Van de punten kan de Voedselbank Breda zo’n 4000 pakken DE koffie aanschaffen.

Acht weken lang, van 22 november tot 17 januari 2022 hebben in de regio Breda DE-inzameldozen gestaan. Je kon ze vinden in de supermarkten van Albert Heijn en van Jumbo en bij Boekhandel Van Kemenade & Hollaers aan de Ginnenkenweg in Breda. Leden van Bredase Lionsclubs Breda De Zuidelijke Baronie en Breda Host hebben de dozen geplaatst en deze regelmatig geleegd, waarna de punten geteld konden worden. Dat leverde na acht weken het duizelingwekkende aantal van 1,9 miljoen DE-punten op.

De Lions danken de supermarkten en de boekhandel voor hun bereidwilligheid om gedurende de actie in hun winkel een mooie plaats te hebben vrijgehouden voor de DE-punteninzameldoos. De boekhandel heeft zelfs toegezegd dat in haar winkel een klein formaat inzameldoos het gehele jaar door mag blijven staan. De punten die daarin worden gedoneerd komen ten goede aan de opbrengst van volgend jaar.

Op 20 januari zijn vier kartonnen dozen met daarin de ingezamelde punten officieel door de Lions overgedragen aan de voorzitter van Voedselbank Breda:Joost Bauwens. De dozen zullen worden getransporteerd naar Douwe Egberts, die er dan pakken koffie voor ter beschikking stelt. De Voedselbank is erg blij met het resultaat van de actie en spreekt hiervoor haar dank uit aan de inwoners van Breda. Met de ontvangen koffie kan de Voedselbank dit jaar weer wat extra’s doen voor haar klanten.