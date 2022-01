Meer leren over het kraken van een woning? VVD wil dat kraakspreekuur verboden wordt

BREDA - Een woning kraken: Hoe doe je dat? Sommige krakersgroepen organiseren kraakspreekuren om er mensen meer over te leren. Maar als het aan de lokale VVD ligt, wordt dat verboden. “Zo’n spreekuur is het voorbereiden van een strafbaar feit, en moet dus ook verboden zijn.”

Het kraken van een woning is niet ongebruikelijk. Toch vind de Bredase fractie van de VVD dit niet kunnen. “Helaas zijn er nog steeds mensen die denken dat het normaal is om andermans eigendom te kraken”, schrijft de partij in hun raadsvragen aan het college. “De e inbrekers op luchtbedjes zijn de afgelopen jaren regelmatig in onze stad actief geweest.” Volgens de partij zou dit voor overlastsituaties kunnen zorgen.

Om mensen meer te leren over het kraken van woningen houden sommige krakersgroepen spreekuren. Die hebben ook al wel eens in Breda plaats gevonden, maar als het aan de lokale VVD ligt is dit verleden tijd. “Het voorbereiden van een strafbaar feit, wat kraken is, is immers ook verboden”, stelt de partij. Daarom willen zij van het college weten of dit soort spreekuren nog met enige regelmaat worden gehouden in Breda. Daarnaast hoopt de partij dat de gemeente, net als hen, op wil treden tegen dit soort activiteiten en vragen zij zich af hoe dit gedaan zou kunnen worden.

Kraken

Al bijna 12 jaar, sinds oktober 2010, is het kraken van een woning strafbaar. Eigenaren kunnen daarom aangifte doen wanneer hun woning gekraakt is, waarbij zij ontruiming van het pand kunnen eisen. Op het kraken van een pand staat een maximale gevangenisstraf van één jaar, zo valt te lezen op de site van de Rijksoverheid. Deze straf kan hoger uitvallen als er sprake is van geweld. Om te voorkomen dat dit verbod tot meer leegstand zou leiden kregen gemeenten zelf de mogelijkheid om dit te bestrijden. “Zij kunnen een leegstandsverordening vaststellen waarmee pandeigenaren verplicht leegstand bij de gemeente melden”, legt de Rijksoverheid op hun site uit. “Hierna bespreken gemeente en eigenaar de plannen voor en de mogelijkheden van het pand. Mocht dat niet leiden tot het gebruik van het pand, dan kan de gemeente een huurder voordragen.”