Koepelgevangenis Breda opent deuren voor rondleidingen

BREDA - 130 jaar lang was het de plaats waar niemand wilde komen, nu is het de locatie waar iedereen een keer geweest wil zijn: De Koepelgevangenis. De Bredase penitentiaire inrichting de Boschpoort, zoals de Koepelgevangenis officieel heet, opent tijdelijk haar deuren voor rondleidingen.

Eindelijk mag Futuredome weer activiteiten ondernemen. Komende periode bieden zij meerdere zaterdagen rondleidingen aan in de historische Koepelgevangenis. In kleine groepjes wordt je door een gids rondgeleid langs de mooiste monumentale plekken in en rondom de Koepel. De rondleiding over het gevangenisterrein brengt je onder andere langs de Koepelgevangenis, vrouwengevangenis, verschillende luchtplaatsen en het authentieke gerechtsgebouw.

Wie altijd al eens een kijkje heeft willen nemen in de Koepelgevangenis, kan in februari terecht bij FutureDome Events. Let wel op. Door het monumentale karakter van de gebouwen zijn niet alle delen van de rondleiding geschikt voor mindervaliden.