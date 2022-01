Vogelwandeling Zaartpark Breda vanwege Nationale Tuinvogeltelling

BREDA - Er vindt morgen een vogelwandeling plaats in het Zaartpark. De wandeling is een initiatief van het instituut voor natuureducatie (IVN). Met deze wandeling wordt ingehaakt op de Nationale Tuinvogeltelling.

Er vindt morgen een vogelwandeling plaats in het Zaartpark. Met deze wandeling wordt ingehaakt op de Nationale Tuinvogeltelling. In het Zaartpark komen veel vogels voor, die je ook in de woonwijken en tuinen ziet. Deze wandeling is ook geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier. Na inschrijving ontvang je informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Zaartpark

Het Zaartpark is een waterrijk wandelpark in het beekdal van de Aa of Weerijs. Het dankt zijn naam aan het vanuit het Mastbos stromende beekje de Zaart. In het park zijn deze waterlopen nog gescheiden van elkaar. Pas ten noorden van de Langendijk stroomt de Zaart uit in de Aa of Weerijs.

Dit park is een van de meest natuurlijke en natuurrijke parken van Breda. Het beekdal is hier een ecologische verbindingszone, maar ook bufferzone tussen de stad, het Mastbos en het stroomgebied van de Aa of Weerijs.

De aanleg dateert uit de jaren 50 en er zijn nog veel bomen uit die tijd aanwezig. Sinds de reconstructie in 1993, heeft het park zich op een natuurlijke manier mogen ontwikkelen. Het Zaartpark heeft een baanbrekende rol gespeeld in de opvattingen over het natuurbeleid en de werkwijze van de ‘groene diensten’ van de gemeente Breda.

In 2005 is er opnieuw grootschalig ingegrepen, nu door het Waterschap de Brabantse Delta. De in de jaren 60 rechtgetrokken bedding van de Aa of Weerijs kreeg zijn meanders terug, ook in het Zaartpark.