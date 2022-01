Breda Beslist: Parkeersituatie Antwerpenstraat en omliggende terreinen gevaarlijk

BREDA - De afgelopen weken kwamen er bij Breda Beslist klachten binnen van omwonenden van ondere andere de Antwerpenstraat over het parkeren. Het staat altijd vol met auto’s en bewoners kunnen hun auto niet kwijt. Hierdoor staan er veel voertuigen op bijvoorbeeld de stoep. Als gevolg wordt het zicht op bepaalde plekken belemmerd.

De afgelopen weken kwamen er bij Breda Beslist klachten binnen van omwonenden van ondere andere de Antwerpenstraat over het parkeren. Het staat altijd vol met auto’s, ook bij omliggende terreinen zoals Curio, en bewoners kunnen hun auto niet kwijt. Hierdoor staan er veel voertuigen op bijvoorbeeld de stoep. Als gevolg wordt het zicht op bepaalde plekken belemmerd.

Breda Beslist wil van het college van Breda weten of zij op de hoogte zijn van de parkeerproblemen in de Antwerpenstraat. Ook wil de partij weten hoe veel openbare parkeerplaatsen er zijn in - en rond deze straat. Daarnaast vraagt Breda Beslist zich af of auto’s hier op het trottoir geparkeerd mogen worden aangezien dit veelal gebeurd.

Maatregelen

Bij Breda Beslist kijkt men of er momenteel wat gedaan wordt aan de parkeerproblemen. Zo wil de partij weten wat er gebeurt qua handhaving met voertuigen die gevaarlijk staan. Bijvoorbeeld als zij het zicht op een hoek van de hoofdweg/voorrangswegen belemmeren. Ook wordt er onder meer gevraagd wat er op korte - en lange termijn wordt gedaan om het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen.