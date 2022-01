City Campus Breda op losse schroeven, verbazing bij gemeenteraad

BREDA - Het bouwen van de City Campus Breda staat ineens op losse schroeven. Advocaat van De Lelie Horecabouw en Exploitatie, Irma van den Berg liet dit afgelopen week tijdens een vergadering van de gemeenteraad weten. Het plan blijkt financieel niet haalbaar en onverkoopbaar volgens de ontwikkelaar.

Geluidsonderzoek

Van den Berg liet tijdens de vergadering deze week weten dat De Lelie niet uit de voeten kan met het bestemmingsplan. Zo zijn er problemen met het huidige geluidsonderzoek wat volgens de advocaat ‘ondeugdelijk’ zou zijn en in het bestemmingsplan is terechtgekomen. In werkelijkheid worden er strengere eisen gesteld aan geluidswerende maatregelen, zo streng dat het project financieel niet uitvoerbaar is.

Joris Rietveld, de financiële man van De Lelie lichtte het probleem toe tegenover de aanwezige fracties. Volgens hem heeft adviesbureau DGMR een blunder gemaakt in een geluidsonderzoek dat als basis heeft gediend voor het bestemmingsplan. Een onderzoek dat werd gedaan in opdracht van De Lelie zelf en niet in opdracht van de gemeente.

Het was tijdens de vergadering al met al een vreemde gewaarwording. Een projectontwikkelaar die niet verder wil met een bestemmingsplan dat hij zelf heeft aangevraagd. Voor de raad zelf was het dan ook een grote verrassing.