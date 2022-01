Geen bekerstunt voor Bavel, maar wel ‘ouderwets’ genieten langs de lijn

BAVEL - Na een 1-4 verlies thuis tegen eredivisionist Excelsior zijn de vrouwen van VV Bavel uitgeschakeld in de KNVB-beker. Maar ondanks de nederlaag was de sfeer bij Bavel vandaag opperbest. Want voor het eerst na een lange tijd speelden de vrouwen van Bavel mét publiek. ‘’De aanwezigheid van de mensen maakt het een geslaagde wedstrijd”, vertelt supporter Jan Vermeer.

Na de verlossende persconferentie van afgelopen dinsdagavond, zijn toeschouwers in beperkte aantallen weer welkom op het sportveld. En dat kwam voor de vrouwen van Bavel die vandaag een unieke bekerwedstrijd tegen eredivisionist Excelsior speelden perfect uit.

Coronapassen voor de kantine, mondkapjes (deels) verplicht, anderhalve meter en een stukje eigen verantwoordelijkheid zorgen voor een veilige en sfeervolle beleving. Jeroen Theunis (24), communicatie van VV Bavel, werkt niet alleen achter de schermen, maar staat ook als supporter langs het veld. Vandaag was het de éérste keer weer mét publiek: ‘’Ja, dit is uiteraard geweldig! We hebben veel geregeld. Door de coronamaatregelen moesten we veel aanpassingen realiseren. Zonder de vrijwilligers én iedereen die hieraan meewerkt konden we dit niet van de grond krijgen. Als je ziet hoeveel publiek hierop afkomt; dan kan het niet meer stuk.’’ Verder benadrukt Jeroen het sociale aspect wat soms volgens hem over het hoofd gezien wordt: ‘’Iedereen is hier welkom, VV. Bavel is een dorpsclub waar plezier en prestatie samengaan.’’, aldus Jeroen Theunis.

Teamsport

Jan Vermeer (60), vader van Bavel-VR1 speelster Cynthia Vermeer (23), staat langs de zijlijn en weet dat de glas halfvol is: ‘’Het is aannemelijk om te zeggen dat de coronamaatregelen invloed hebben op het niveau. Normaal gesproken trainen ze twéé of zelfs drié keer per week; uiteindelijk is dat de basis.” Dat de wedstrijd weer mét publiek mag, is wel een grote opluchting. “De aanwezigheid van de mensen maakt het een geslaagde wedstrijd. Voetbal is een teamsport, het is meer dan alleen een potje voetbal. Dit smaakt naar meer.’’

Ondanks een majestueuze achterban, van jong tot oud, kunnen de vrouwen van Bavel niet voor een stunt zorgen. Ze gaan de rust in met een 0-3 achterstand. Maar de treffer voor de eer wordt nog wel binnen geschoten vlak voor het laatste fluitsignaal. Bavel-VR1 verlaat het veld uiteindelijk met een nederlaag van 1-4. Maar die uitslag doet in Bavel niets af aan de sfeer.



Marcel Mol