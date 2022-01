Storm Corrie trekt over Breda, code geel voor zware windstoten

BREDA - Storm Corrie trekt over ons land. In Noord-Brabant geldt code geel vanwege de zware windstoten. Die hebben een kracht van 75 tot 100 kilometer per uur.

Breda gaat maandagochtend gebukt onder zware windstoten. Er geldt in de provincie code geel. De windstoten hebben een kracht van 75 tot 100 kilometer per uur, waarschuwt het KNMI. "Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen."

In het noorden van het land zijn de windstoten nog krachtiger. Daar geldt code oranje, en waarschuwt de ANWB weggebruikers om niet met bestelbussen of vrachtwagens de weg op te gaan. De zware windstoten breiden zich in de loop van de ochtend verder uit over Nederland. In de loop van de middag zal de wind afnemen.