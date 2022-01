Roparun gaat in 2022 dwars door Breda

BREDA - De Roparun komt in 2022 door Breda. De organisatie liet in december al weten voor 2022 te kiezen voor een editie die volledig in Nederland zou plaatsvinden. Nu de volledige route bekend is gemaakt, blijkt dat Breda één van de doorkomststeden is. Vanuit Oosterhout rennen de deeldenemers via Heusdenhout Breda in, gaan ze langs de binnenstad en bij Princenhage de stad weer uit.

De estafetteloop Roparun komt tijdens Pinksteren door Breda. Vanwege de onzekerheden rondom het coronavirus kiest het evenement dat normaal in Frankrijk en Duitsland start voor twee routes die volledig in Nederland zijn uitgestippeld. Route Noord start vanuit Enschede en gaat langs de Duitse grens omhoog. De route vervolgt via Ede en Tiel richting Rotterdam. De zuidelijke route trekt voor het grootste deel door Noord-Brabant. Via Enschede gaat de route naar Nijmegen en Venlo, om vervolgens door Eindhoven, Breda, en Bergen op Zoom naar Rotterdam te gaan.

De route betekent dat Breda dit jaar één van de doorkomststeden is. De route komt bij Cadettenkamp de gemeente binnen, en gaat over de Oosterhoutse busbaan richting het station. De route volgt de Singels en gaat vervolgens de Ettensebaan op. Bij de A16 gaat de route onder de snelweg door richting Sprundel.

Er doen dit jaar meerdere teams uit Breda mee aan de estafetteloop, zoals ‘Team sprinters Breda’ en ‘Daar lopen we voor’.

Goed doel

De roparun is een estafetteloop voor het goede doel. Deelnemers schrijven zich in in teams, die naast hardlopers bestaan uit onder andere fietsers en begeleiding. Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. De roparun zet zich in voor mensen met kanker. Het motto van het evenement is ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.