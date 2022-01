Door een kokosnoot eindigde het alleskunner-avontuur van Marjolein

TETERINGEN - Kokosnoten. De Teteringse Marjolein wil ze waarschijnlijk een tijdje niet meer zien. Het was een opdracht met openslaan van kokosnoten die er vrijdag voor zorgde dat Marjolein het SBS programma de alleskunner moest verlaten.

De Teteringse Marjolein is niet de nieuwe alleskunner van Nederland. Een paar weken geleden sprak BredaVandaag Marjolein over haar deelname aan het nieuwe seizoen. “Als ik dan voor de televisie zat, had ik altijd het gevoel dat ik die opdrachten goed zou kunnen. En mensen in mijn omgeving waren het daarmee eens. Ik hoorde echt vaak: Dat programma is echt iets voor jou!”



Ze besloot zich aan te melden, en werd uitgekozen om als één van de 100 deelnemers te strijden om de titel. In het programma schopte Marjolein het ver, ook al kwam ze wel een paar keer in de gevarenzone terecht. Degene die het spelletje immers als laatste voltooid, moet het programma verlaten. Het lukte Marjolein om meerdere afleveringen te overleven, maar in de uitzending van afgelopen vrijdag zat het avontuur erop. Een opdracht met kokosnoten werd haar fataal.



In de opdracht moesten de deelnemers kokosnoten openen, en het kokoswater voorzichtig een flesje gieten. In dat flesje zat een balletje, wat dan naar boven zou komen. Helaas had Marjolein pech, en had ze meerdere kokosnoten waar amper water uit kwam. Het lukte haar niet om het balletje op tijd te pakken te krijgen, en daarom moest ze afscheid nemen.



Uiteindelijk overleefde Marjolein vier afleveringen, en werd ze 58e van de 100.