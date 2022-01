Storm Corrie zorgt voor zware windstoten, boom waait tegen huis in Prinsenbeek

BREDA / PRINSENBEEK - Aan de Westrikse Binnenweg is maandagmiddag een boom omgewaaid tegen een huis. De brandweer is ter plaatse en de weg in afgezet. Storm Corrie zorgt vandaag voor hevige windstoten in Breda, en het KNMI waarschuwt dat dit nog tot in de avond zal duren.

Bewoners van een huis aan de Westrikse Binnenweg zijn maandag opgeschrikt door een omgewaaide boom. Die viel over de weg heen tegen een huis aan. De brandweer is ter plaatse met een hoogwerker om de boom weg te halen. De weg is afgezet.

Storm Corrie zorgt al heel de dag voor zware windstoten in Breda. Al sinds vanochtend geldt code geel in Noord-Brabant. En het KNMI waarschuwt dat de storm nog de gehele middag zal duren. “Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen”, aldus het KNMI. Ondanks de hevige windstoten lijkt de schade in Breda door storm Corrie tot nu toe mee te vallen. In oktober waren de gevolgen van een storm nog een stuk groter in Breda. Toen waaiden er maar liefst 50 grote bomen om, waarvan er onder andere één in de Singel belandde bij het Chasséveld.

Avond

“Vanavond neemt de wind verder in kracht af en later vanavond en komende nacht waait het matig boven land en (vrij) krachtig aan zee en in het Waddengebied”, stelt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. “De zware windstoten verdwijnen overal in de avond en daarmee is het winderige weer voorbij. Het weerbeeld laat een mix zien van wolken en enkele opklaringen. Verspreid over het land is een bui mogelijk, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. De temperatuur daalt naar 4 graden aan zee tot lokaal 1 graad landinwaarts.”