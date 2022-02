Studenten hebben het mentaal zwaar: Met de nieuwe welzijnsmonitor wil Avans helpen

BREDA - Studenten van Avans kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de Welzijnsmonitor. Deze ‘tool’ werd door Avans zelf ontwikkeld om studenten inzicht te geven in hun welzijn. Het doel is om preventief het mentale welzijn van de studenten te versterken.

Een groot aantal studenten in Nederland heeft last van mentale problemen. Dat bleek eind 2021 onder andere uit een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Uit dat onderzoek bleek dat maar liefst 51 procent van de studenten in het afgelopen jaar psychische klachten heeft ervaren. Met een nieuwe Welzijnsmonitor die vanaf vandaag beschikbaar is, wil Avans studenten helpen om hun mentale welzijn te versterken.

Jessica Nooij is beleidsonderzoeker en data-scientist bij Avans en leidt de ontwikkeling van de applicatie. “Bij Avans hebben we ons ten doel gesteld om echt voor al onze studenten persoonlijke groei te bereiken. Maar we hebben 37.000 studenten. Hoe weten we dan hoe het met ‘de student’ gaat? Dus we hebben iets gebouwd wat de student helpt om te zien: ‘wat is jouw welzijn?’ En als je dat dan weet, wat heb je nodig en waar kun je dat bij Avans vinden?”

Studenten starten de monitor met een ‘veerkrachtmeting’. Op basis daarvan krijgen ze aanbevelingen voor verdiepende modules die ze kunnen volgen. Denk aan mindfulness, motivatie of leerstrategieën. Na het invullen van verdiepende vragenlijsten krijgen studenten persoonlijk feedback.

Op basis van de input van studenten kan de applicatie meteen een toepasselijk hulpmiddel bieden. Van trainingen in Avans Extra tot een doorverwijzing naar Student Support. Avans ontwikkelde de Welzijnsmonitor volledig in eigen huis, waardoor de dataopslag intern gebeurt. Op die manier is de privacy van de gebruikers gegarandeerd. Studenten bepalen zelf welke gegevens ze bijvoorbeeld met studentbegeleiders delen.

De Welzijnsmonitor werd eind vorig jaar al bij acht Avans-academies geïntroduceerd en eerder al door een testpanel uitgeprobeerd. De reacties zijn positief: “Allereerst een supergoed concept! Heel erg goed systeem dat je door middel van een veerkrachtmeting inzicht krijgt in waar je staat, waar verbeterpunten zijn en het belangrijkste hoe je deze kan oppakken”, aldus een deelnemer van het testpanel.

Een aantal academies heeft de Welzijnsmonitor al verwerkt in hun eigen opleidingsprogramma. Het is uiteindelijk de bedoeling dat dat bij alle academies van Avans gebeurt. Ook moeten alumni van Avans over een tijdje de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de Welzijnsmonitor.