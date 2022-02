Chaotische start Bredase voucheractie: Website kan grote aantallen bezoekers niet aan

BREDA - Woningeigenaren en huurders kunnen sinds vanochtend 9.00 uur op de website woonwijsbreda.nl een voucher aanvragen ter waarde van 85 euro. Met de voucher kunnen zij gratis energiebesparende producten kopen. Maar de start van de voucheractie kent dinsdagochtend een chaotische start. De website kan het grote aantal bezoekers namelijk niet aan.

Er is veel animo voor de voucherregeling die vanochtend van start is gegaan voor inwoners van de gemeente Breda. Zoveel zelfs, dat de website waarop de vouchers aan te vragen zijn het aantal verzoeken niet aankan. Huurders en woningeigenaren proberen dus al sinds 09.00 uur tevergeefs een gratis voucher aan te vragen. Een woordvoerder van de gemeente Breda bevestigt de problemen met de website. “De website heeft inderdaad moeite om het grote aantal verzoeken te verwerken. De partij die de website beheert doet alle mogelijke moeite om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.”

De gemeente baalt van het ongemak, en adviseert mensen om het aanvragen van de voucher op een later tijdstip nog eens te proberen.

17.500

De voucheractie staat open voor alle woningeigenaren en huurders uit de gemeente Breda die nog niet eerder mee hebben gedaan aan een dergelijke weggeefactie van gratis energiebesparende producten. Er zijn in totaal 17500 vouchers beschikbaar. Iedere voucher is 85 euro waard en is te besteden bij lokale ondernemers. Van de vouchers kun je bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips of radiatorfolie kopen. “Deze actie is al een mooie, concrete stap waarmee we maar liefst 17.500 huishoudens helpen hun energieverbruik en daarmee hun -rekening te verlagen”, aldus wethouder Kranenborg - van Eerd.