Breda breidt betaald parkeren verder uit met Veilingkade en Verlengde Speelhuislaan

BREDA - Vanaf vandaag is het betaald parkeren in Breda verder uitgebreid. Een groot deel van de Belcrum was al betaald parkeren, maar vanaf vandaag zijn daar ook de Verlengde speelhuislaan en de Veilingkade bijgekomen.

Het waren de enige twee plekken in de Belcrum waar Bredanaars hun auto nog gratis konden parkeren: De Veilingkade en de Verlengde Speelhuislaan. Maar vanaf vandaag geldt ook daar betaald parkeren. Voor Bredanaars die er regelmatig parkeren, komt dat niet als een verrassing. Er staat al langere tijd een informatiebord in de Belcrum om mensen te wijzen op de nieuwe parkeerregels.

Het uurtarief in de straten is 1,50 euro per uur, net als in de omliggende straten in de Belcrum. Mensen mogen er hun auto maximaal drie uur laten staan.

Bij de Verlengde Speelhuislaan staan forse werkzaamheden op de planning. Daar wordt een grote nieuwe stadswijk gebouwd. De nieuwe stadswijk aan het Havenkwartier in Breda moet een levendige, creatieve en duurzame wijk worden met een mix van ongeveer 500 stadswoningen en appartementen, werkplekken en horeca. In 2024 zal gestart worden met de eerste fase van Backer+Rueb.