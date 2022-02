Uit 2000 aanmeldingen zijn er 24 gelukkigen: Nieuwbouw Anna Roos opgeleverd

BREDA - De woningen van appartementencomplex Anna Roos zijn vanochtend officieel opgeleverd. De kersverse bewoners krijgen 15 en 16 februari de sleutel van hun nieuwe onderkomen.

De woningen van Anna Roos zijn er voor volwassenen met een lager inkomen. De meeste nieuwe bewoners zijn tussen de 25 en 30 jaar oud. De woningen zijn toegewezen aan mensen met de langste wachttijd. Een deel van de woningen is verloot.

Amber is één van de nieuwe bewoners van het complex. Zij kreeg haar plekje via loting. ‘’Ik ben heel blij dat ik de woning heb gekregen. Mijn inschrijftijd was maar kort, dus het voelde als een lot uit de loterij. Ik heb veel zin om mijn nieuwe huisje te betrekken en mijn nieuwe buren te leren kennen. Samen opstarten schept een band,’’ zegt Amber.

‘’Er hebben bijna 2000 woningzoekenden gereageerd op deze appartementen”, aldus Jos Hendrickx, vestigingsmanager Alwel Breda. “Dat geeft aan hoe groot de woningnood in onze stad is. Anna Roos is in een relatief korte tijd neergezet. We hopen dat we deze versnelling kunnen voortzetten bij andere projecten.”

All electric

De tweekamerappartementen van Anna Roos hebben een woonoppervlak van circa 50m2 en zijn geschikt voor 1- of 2-persoonshuishoudens. Het ontwerp van het gebouw past bij de directe omgeving en maakt trapsgewijs aansluiting met de naastgelegen gebouwen. De woningen hebben geen gasaansluiting en zijn 100 procent elektrisch. Maas Jacobs Vastgoed heeft het plan ontwikkeld en de sociale huurappartementen gebouwd.