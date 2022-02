Boosheid bij Bredase politie om ‘walgelijke uitspraken’ Viruswaarheid

BREDA - Viruswaarheid heeft zich de woede op de hals gehaald van de Bredase politie. Viruswaarheid reageerde op Twitter onder een bericht waarin de politie de twee agenten herdacht die zijn doodgeschoten in Duitsland. Die uitspraken noemt de politie 'Walgelijk en luguber.'

In Duitsland zijn maandag twee jonge agenten doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Dat gebeurde rond 04.30 uur. De agenten konden nog hun collega's waarschuwen, maar waren toen collega's arriveerden al overleden. De agenten, een man en een vrouw, waren 24 en 29 jaar oud.

Op Twitter plaatste de Bredase politie een bericht om de agenten te herdenken. "Twee jonge politieagenten die dienst deden om anderen te beschermen. Het kostte hun het leven. We will take it from here brother and sister in blue', schreef de politie.

Het bericht kon rekenen op veel steunbetuigingen, maar ook op een reactie van Viruswaarheid. "Nou, dat is wat kort door de bocht", schrijven zij. "Jarenlang burgers kleineren en treiteren kan consequenties hebben."

De politie heeft boos gereageerd op die uitspraken. Zij noemen het 'vreselijke uitspraken waar wij ons, en vele anderen, zich van distantiëren.' "Walgelijk en luguber om dit soort polariserende uitspraken te doen over de ruggen van deze doodgeschoten politiemensen", aldus politieteam Weerijs. Ook andere mensen reageren boos op het bericht van Viruswaarheid. Zo schrijft iemand: "Hoe haal je het in je hoofd Willem om zo'n tekst uit je toetsenbord te krijgen. Elke vorm van menselijkheid is je vreemd. Ik vertrouw erop dat we de consequenties van jouw gedrag veroordeeld zullen zien in de rechtbank, de enige plek waar het hoort." Anderen noemen de reactie 'misselijkmakend' en 'ongelooflijk'.