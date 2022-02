Vandaag reist Lindsay af naar Beijing: ‘Afgelopen weken leefde ik in een bubbel’

BREDA / ETTEN-LEUR - Het is aftellen nu voor Lindsay van Zundert. De kunstschaatsster, die zich in de afgelopen jaren van talentvolle junior ontwikkelde tot de beste rijder van Nederland en afgelopen jaar op het WK een Olympisch ticket wist te veroveren, reist vandaag af naar het Chinese Beijing. Tot die tijd trainde en leefde ze afgesloten van de buitenwereld in de zogenaamde ‘bubbel’ bij Thialf in Heerenveen en kijkt ze uit naar het moment dat ze de Nederlandse vlag mag dragen tijdens de Olympische openingsceremonie.

Het Olympische avontuur van Lindsay van Zundert gaat vandaag echt van start. Ze reist af naar Beijing, waar ze vrijdag de vlag zal dragen bij de openingsceremonie. Afgelopen weken leefde Lindsay in een bubbel. In plaats van trainen bij de Kunstijsbaan in Breda, was ze in een bubbel in Heerenveen. “Dat is nu wel even lekker en rustig,” antwoordt Lindsay opgewekt.

“De afgelopen weken en maanden waren best hectisch in de aanloop naar de Spelen. Er was veel aandacht voor mij vanuit de landelijke media, ik nam nog deel aan het Europees Kampioenschap en moest improviseren met trainingen overal tussendoor, en op diverse plekken, vanwege alle coronabeperkingen. In de bubbel kon ik me volledig focussen op mijn trainingen en voorbereiding en werd ik weinig gestoord. Alles draait nu om mijn gezondheid en deelname aan de Spelen en daar kijk ik enorm naar uit!”



Coronamaatregelen

De weinige contacten die ze nu nog heeft, zijn met haar familie. “Om ervoor te zorgen dat ik geen corona kreeg, moest iedereen bij ons thuis in mijn ‘bubbel’. Dus ook mijn moeder, opa en oma en ook mijn zusje mocht even een paar weken niet naar school of met vriendinnen afspreken. En ook mijn trainers moesten hiermee rekening houden. Dat vond ik wel heftig, maar ze hadden het er allemaal gelukkig voor mij voor over. Daar ben ik heel dankbaar voor. Al die maatregelen maakten het er niet gemakkelijker op, maar het was wel nodig. Ik ben zelf ook al even niet meer op school geweest, trouwens”, vertelt Lindsay, die op het Graaf Engelbert College in Breda op de HAVO zit. Ze volgde in de afgelopen periode eigenlijk alleen maar online lessen om bij te blijven.



Van Zundert: “Helaas mogen er geen toeschouwers mee naar China. Dat vind ik wel erg jammer. Vooral voor mijn moeder, die mij in de afgelopen tien jaren toch dag in dag uit heeft gevolgd, overal heen gebracht, en heeft bijgestaan in alles. Dat ik straks op de Spelen sta is ook haar verdienste. Zij baalt natuurlijk ook, maar er is helaas niks aan te doen. Dus de hele familie zit straks voor de TV.”



Lindsay van Zundert - Foto Collectie Familie van Zundert

Een hele grote eer

Lindsay is de eerste Nederlandse die sinds 1976 ons land mag vertegenwoordigen bij het kunstschaatsen. Een van haar voorgangsters, Sjoukje Dijkstra, vierde afgelopen week haar tachtigste verjaardag. En ook de andere kunstrijvedette, Joan Haanappel, volgt Lindsay nog op de voet. Lindsay: “Met Joan bel ik bijna dagelijks, die is zo ongeveer familie, en ook met Sjoukje heb ik regelmatig contact. Joan stuurde me nog een grote bos bloemen hier in Friesland om me succes te wensen. Het is fijn dat iedereen zo met me meeleeft en een hele grote eer dat ik dit mag doen”.

Lindsay mag ook samen met langebaanschaatser Kjeld Nuis, tijdens de Olympische openingsceremonie, de Nederlandse vlag binnendragen. “Dat is natuurlijk echt wel de kers op de taart en vind ik waanzinnig om te doen!” glundert Lindsay. “Dit had ik me een paar jaar geleden niet kunnen bedenken, maar het gaat nu wel echt gebeuren. Ik vind het wel een beetje spannend, maar vooral een hele eer!”



Bekende Nederlandse

Inmiddels is Lindsay een bekende Nederlandse en was ze in de afgelopen weken regelmatig te zien op TV in een documentaire waarin ze werd gevolgd, en schoof ze aan bij verschillende talkshows. “Al die aandacht was wel even wennen, maar natuurlijk ook hartstikke leuk om te doen! Ik kom natuurlijk niet heel veel buiten de ijsbaan, maar kreeg wel veel leuke reacties op mijn Instagram bijvoorbeeld. Of dan belde een bekende die me had zien liggen in de supermarkt, daar kom ik zelf nooit. Er stond afgelopen maand een interview in het magazine van de Dirk van de Broek namelijk. En als ik ga hardlopen word ik wel steeds vaker herkend en aangesproken. Dat is wel grappig!” vindt Lindsay.



Op scherp gezet

Hoe bereid je je nu voor op je kür? Lindsay: “Ik moet half februari eerst mijn korte kür laten zien, en als dat goed genoeg is, mag ik nog mijn lange versie in de finale laten zien. Op het EK begin januari ging het niet lekker en kwam ik niet ver. Daar baalde ik flink van. Soms heb ik zoiets ook nodig om weer even op scherp gezet te worden. En nu heb ik weer de focus terug in mijn trainingen, dus het komt wel goed in China, al verwacht ik geen podiumplek eerlijk gezegd. Het is nu nodig dat ik niet afwijk van wat ik normaal doe aan trainingen en daar buiten. Alles moet gewoon zo gaan, zoals ik gewend ben.”