Nico van Os vertrekt na zestien jaar als lid van het college van bestuur van BUas

BREDA - Aan het einde van dit collegejaar vertrekt Nico van Os als lid van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences (BUas). Nico heeft de Raad van Toezicht en zijn collega bestuursvoorzitter Jorrit Snijder laten weten het, na 16 jaar als lid van het BUas College van Bestuur, tijd te vinden voor een andere invulling, ook gericht op de continuïteit voor BUas.

“In je kracht blijven en nieuwe uitdagingen opzoeken is ook op mijn leeftijd (63) van toepassing”, stelt Van Os. “Vandaar dat ik heb besloten om terug te treden uit het CvB, per 1 september 2022. Per half april van dit jaar neem ik alsnog mijn sabbatical op. Aan het einde van dit academisch jaar zal ik terugtreden, nadat ik in de zomer voor de laatste maal het BUas fort zal hebben bewaakt, terwijl andere EB-leden met vakantie zijn.’

De Raad van Toezicht is inmiddels gestart met de procedure rond zijn opvolging. In overleg met Jorrit Snijder en de Raad van Toezicht blijft Nico daarna nog twee jaar voor twee dagen per week werkzaam bij BUas voor specifieke projecten.

Nico van Os: “Kleinschalig intensief onderwijs was, is en blijft voor mij de kern van BUas en ook het plezier dat ik heb in werken bij BUas: niet te klein, niet te groot, echt precies goed. Met de vaststelling van de strategie 2022-2025 is dat ook de basis voor de toekomst. Een toekomst die we, zeker na Corona, gezamenlijk op onze campus een verdere impuls kunnen geven.”

Erwin van Lambaart, voorzitter BUas Raad van Toezicht, bedankt Nico voor zijn inzet. “De Raad van Toezicht bedankt Nico voor zijn grote bijdrage aan BUas, de financiële stabiliteit en de continuïteit in bestuur. Ook de realisatie van onze mooie BUas campus is een belangrijk resultaat van zijn bestuursperiode. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor Nico’s inspanningen en opstelling. We konden, zeker gedurende de laatste jaren, altijd een beroep op hem doen. We konden altijd volledig op hem vertrouwen.” Ook Jorrit Snijder heeft enkel lovende woorden voor Van Os. “Nico heeft de afgelopen 16 jaar als bestuurder een buitengewoon belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van BUas als kennisinstelling met internationale uitstraling. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld om BUas ook in Noord-Brabant op de kaart te zetten en als ‘architect’ van de prachtige campus laat hij een BUas+ achter dat klaar is voor de toekomst.”