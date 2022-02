NS past dienstregeling noodgedwongen aan: Minder treinen op verschillende trajecten

BREDA - Doordat er steeds meer NS-medewerkers thuiszitten door ziekte of quarantaine is de NS genoodzaakt om de dienstregeling tijdelijk aan te passen. Op trajecten waar we nu zes treinen per uur rijden, zullen dat er vier zijn. En op trajecten waar NS nu vier treinen per uur rijdt, worden dat er twee.

Doordat er steeds meer NS-medewerkers thuiszitten door ziekte of quarantaine is de NS genoodzaakt om de dienstregeling tijdelijk aan te passen. Op trajecten waar we nu zes treinen per uur rijden, zullen dat er vier zijn. En op trajecten waar NS nu vier treinen per uur rijdt, worden dat er twee. Daarom raden zij reizigers aan kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Voorspelbaar



Door tijdelijk de dienstregeling af te schalen hoopt NS meer ruimte te creëren om de oplopende ziektemeldingen op te vangen. Zo blijft de dienstregeling beter voorspelbaar en zo hopen ze minder vaak reizigers te moeten verrassen met plotseling treinuitval.

Stapsgewijs



Op 7 februari zullen de eerste wijzigingen worden doorgevoerd. De afschaling vindt in stappen plaats, waarbij op 21 februari alle aanpassingen zijn doorgevoerd. Sinds 20 december rijdt NS al tijdelijk met minder treinen in avond, nacht en spits.

Bekijk deze pagina om te lezen op welke trajecten minder treinen (gaan) rijden.