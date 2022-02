Graphic Matters 2022: geen festival, wel een uitgebreid programma

BREDA - Het is al ruim twee jaar geleden dat de laatste editie van Graphic Matters plaatsvond. De achtste editie, die dit jaar gepland stond, wordt vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom COVID-19 verplaatst naar 2023. Toch presenteert de organisatie een doorlopend programma aan.

In de herfst van 2019 vond de zevende en tot nu toe laatste editie van Graphic Matters plaats. Gedurende vijf weken bezochten duizenden internationale ontwerpers, studenten, professionals, partners en nieuwsgierige voorbijgangers verschillende binnen- en buiten exposities, lezingen, events en masterclasses. Na afloop besloot de organisatie het complexe en arbeidsintensieve festival anders op te zetten. “Niet langer elke twee jaar een hoogtepunt, maar een doorlopend programma met veel ruimte voor experiment, gecombineerd met een groot tweejaars publieksevenement”, legt oprichter Dennis Elbers uit.

Locatie

Al voordat de coronacrisis uitbrak verplaatste de organisatie het volgende festival naar het voorjaar van 2022. Helaas hebben zij vanwege de aanhoudende onzekerheid rondom corona besloten om de editie naar 2023 te verplaatsen. “Het huidige perspectief geeft ons te weinig voorbereidingstijd en zekerheid om een volwaardig evenement in de nieuwe stijl neer te zetten.” Daarnaast ontbreekt het Breda momenteel een aantal geschikte locaties voor een evenement van deze omvang. Voorheen maakte Graphic Matters gebruik van locaties als de Parade, Stokvishallen Backer & Rueb, Electron, Stadsgalerij, Oude Vest en Faam, waar binnen- en buitenexposities te combineren zijn. Dit soort locaties zijn momenteel echter niet beschikbaar. Begin 2021 presenteerde Graphic Matters samen met Blind Walls Gallery en NineYards een plan voor een openbare kunstruimte in een park met de naam Pret!. Helaas vond dit plan nog geen gehoor bij Gemeente Breda. De urgentie voor een dergelijke plek wordt nu duidelijk, maar het is de vraag of er in het voorjaar van 2023 al wel een geschikte locatie beschikbaar is.

Doorlopend programma

Toch biedt Graphic Matters in 2022 wel nog een doorlopend programma aan. Dit bestaat uit (reizende) exposities in de openbare ruimte zoals TYYYPOëzie. Daarnaast nemen deze zomer tientallen internationale ontwerpers deel aan masterclasses tijdens Summer School. Ook werkt de organisatie nog aan een talentontwikkelingsprogramma in de 3sec.gallery. “Deze aanvulling op het tweejaarlijkse festival biedt Graphic Matters de kans om samen te werken met verschillende partners en nog meer bij te dragen aan de zichtbaarheid van creativiteit in de stad.”