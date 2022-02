Curio Scala gaat noodgedwongen weer online verder: ‘Eén derde van de medewerkers afwezig door corona’

TETERINGEN - Curio Scala gaat vanaf morgen weer volledig over op online onderwijs. De school moet die rigoureuze beslissing nemen vanwege de grote afwezigheid van leerlingen en medewerkers. 160 van de ongeveer 600 leerlingen is namelijk afwezig, en twintig van 65 medewerkers. “Dan is fysiek onderwijs geven niet meer mogelijk”, stelt een woordvoerder van de school.

Curio Scala gaat de komende dagen weer volledig over op online lessen. Leerlingen mogen morgen nog even boeken komen halen uit hun kluisje, maar krijgen daarna minimaal drie dagen les vanuit huis. Op dinsdag hoopt de school de deuren weer kunnen openen.

De reden voor de sluiting van de school is de extreem hoge afwezigheid van zowel leerlingen als medewerkers. Maar liefst 160 van de ongeveer 600 leerlingen van de school zijn momenteel afwezig. Bijvoorbeeld omdat ze corona hebben, of omdat ze in quarantaine zitten. Ook zijn van de 65 medewerkers van de school maar liefst 20 medewerkers afwezig. “De school sluiten en volledig overstappen op online lessen is natuurlijk een keuze die wij niet zomaar maken”, legt woordvoerder Peter Dirven uit. “Maar bij deze aantallen konden we niet anders. Als op een gegeven moment de halve klas afwezig is, is het beter om in zijn geheel over te stappen op online lessen.”

Ook wil de school de veiligheid waarborgen. “Er zijn bijvoorbeeld twee conciërges afwezig. Dan is het toezicht simpelweg niet op peil. Bovendien willen we natuurlijk ook nieuwe coronabesmettingen tegengaan. We hopen door even een time-out te nemen van het fysiek lesgeven, nieuwe besmettingen te voorkomen. Maandag nemen we een besluit over de lessen voor de daaropvolgende dagen. We hopen uiteraard dinsdag weer over te kunnen stappen op fysiek onderwijs.”

Curio heeft meerdere onderwijsinstellingen in de regio Breda. Daar gebeurt het vaker dat een klas of opleiding vanwege de hoge afwezigheid tijdelijk vanuit huis les moet krijgen. “We monitoren dat uiteraard constant.” Maar een sluiting op zo’n grote schaal als nu bij Curio Scala is de laatste tijd nergens bij Curio voorgekomen, stelt Dirven.