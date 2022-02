Veel verontwaardiging over antisemitische leuzen op garageboxen Haagse Beemden

BREDA - Bewoners van de Haagse Beemden zijn deze week opgeschrikt door antisemitische bekladdingen op garageboxen in de wijk. De lokale politiek reageert geschokt op de situatie en wil van het college meer weten over hoe Breda antisemitisme aanpakt.

CDA, D66 en VVD hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de schokkende bekladdingen van garageboxen in Breda. Vandalen spoten daar aanstootgevende afbeeldingen en leuzen op de deuren. Een groot deel daarvan was antisemitistisch.

De fracties willen nu weten of het college op de hoogte is van de antisemitische leuzen die zijn gezet op garageboxen in de Haagse Beemden. En wat er wordt gedaan om deze leuzen en tekening zo snel mogelijk te verwijderen. Daarnaast vinden de fracties het belangrijk te achterhalen of er in het verleden meer - sinds 2018 - meer meldingen gedaan zijn van antisemitisme in de gemeente en hoe veel.





Onderwijs

Het CDA, D66 en de VVD vinden het belangrijk dat er in het onderwijs aandacht wordt besteed aan onderwerpen zoals antisemitisme. Daarom vragen zij het college op wat voor manier er aandacht wordt gegeven aan antisemitisme in het onderwijs in Breda en hoe kan dit geïntensiveerd worden?