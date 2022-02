Bewoners Heusdenhout zien teststraat niet zitten, angst voor grote verkeersdrukte

BREDA - Vorige week maakte de GGD bekend dat zij halverwege februari een vervangende testlocatie willen openen in het oude ABN Amro-gebouw aan Kemelstede 2 in Breda. Bewoners van Heusdenhout zijn echter bang dat dit de leefbaarheid van hun wijk negatief gaat beïnvloeden. Daarom stellen zowel de VVD als het CDA nu vragen aan het college.

De teststraat van de GGD, die momenteel gevestigd zit bij het Amphia Langendijk, gaat verhuizen omdat de ontwikkeling van de nieuwe wijk Park Langendijk start. De keuze voor het nieuwe gebouw is gevallen op het oude ABN-Amro-gebouw in Heusdenhout. “We kiezen hiermee bewust voor een binnenlocatie, een zogenoemde ‘walk through’-locatie. Dit betekent dat bezoekers eerst hun auto of fiets parkeren en lopend het gebouw binnengaan.” Deze locatie biedt volgens de GGD veel voordelen. Zo is er flexibiliteit voor het opzetten van testruimten, zijn de weersomstandigheden bij een binnenlocatie niet relevant, is er betere beveiliging mogelijk en zijn er betere voorzieningen voor gas, water en licht.

Op donderdag 27 januari ontvingen de bewoners rondom het gebouw een brief van de GGD. Daarin werd medegedeeld dat er een nieuwe testlocatie in het voormalige ABN AMRO pand geopend zal worden. Deze testlocatie zal voor bewoners een impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid van hun omgeving. Tien dagen eerder, op 17 januari, werd de wijkraad ingelicht over de nieuwe locatie. De raad heeft toen gelijk gereageerd dat zij de noodzaak onderkennen, maar dat zij moeite hebben met de locatie omdat zo het wonen en de verkeersdruk onder druk zouden komen te staan. Om er achter te komen hoe groot deze druk precies wordt stelt de VVD nu vragen aan de gemeente. Zo willen zij weten hoeveel testen er nu gemiddeld per dag afgenomen worden en of deze aantallen in zijn geheel overgeheveld worden naar de Heerbaan. Ook zijn zij benieuwd hoe de gemeente de verkeersstromen wil regelen en waar de ingang van de teststraat komt. Het is daarnaast nog niet duidelijk wanneer de locatie aan de Heerbaan in gebruik wordt genomen. Het CDA wil daarnaast ook weten wat de openingstijden gaan worden.

Al vanaf 15 december is de GGD samen met de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, waarbij op 12 januari de locatie aan de Heerbaan bezocht werd. Op 17 januari werd de wijkraad ingelicht en op 27 januari de bewoners. Daarom willen zowel de VVD als het CDA van de gemeente weten in hoeverre hierin ruimte is geweest voor burgerparticipatie. Ook wil het CDA weten wat er gedaan is met de reactie van het de wijkraad en of dit meegenomen is in de besluitvorming.